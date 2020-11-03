Всплеск терроризма в Европе нацелен на новую большую войну к выгоде США

В Европе — новый всплеск терроризма. Стрельба со множеством убитых и раненых, нападения на церкви, отрезанные головы… Вернее — не во всей Европе, а только во Франции и Австрии. Даже не во всей Австрии — только в ее столице, Вене…

Но почему именно в этих странах? И почему именно сейчас?

Если проанализировать позицию глобальных масс-медиа, то можно сказать, что они в этой ситуации ведут двойную игру. Одни призывают к еще большей толерантности и к еще большим усилиям по устранению любых форм дискриминации разного рода меньшинств, включая исламское, в США и в европейских странах.

Другие намекают, что нынешние теракты — дело рук не просто возмущенных фанатиков-одиночек, таким образом реагирующих на оскорбление их человеческого достоинства и религиозных чувств. Утверждается, что за ними стоит фигура «турецкого султана» Реджепа Тайипа Эрдогана, который пытается таким образом решить растущие внутренние проблемы своей страны на путях внешней экспансии. В результате возникает классическая вилка, из которой виден только один сам собой разумеющийся выход: нужно как-то нейтрализовать Эрдогана, который в настоящее время мешает вселенской гармонии.

Когда президента России Владимира Путина впрямую спросили на дискуссионном клубе «Валдай», не готов ли он взять на себя эту высокую миссию — например, в связи с новым обострением азербайджано-армянского конфликта, — глава государства ответил в духе того, что дураков лучше искать в другом месте. Мол, мы договорились с Анкарой по нужным нам вещам: от «Турецкого потока» до поставок С-400. Теперь и вы научитесь с ней договариваться.

Но кто же на Западе слушает добрые путинские советы? Их или демонстративно не слышат, или столь же демонстративно поступают наоборот. Что мы и можем наблюдать в данном конкретном случае.

Опять же, ни для кого не секрет, что большая часть международного терроризма, включая его «исламистский» сегмент, контролируется западными, в первую очередь — американскими спецслужбами, которые с их помощью устраивают «борьбу нанайских мальчиков» по всему миру. Там, где им выгодно и когда им выгодно. Хорошо известно и то, что США сегодня находятся в глубочайшем системном кризисе, выйти из которого они могут только в случае новой большой войны в Старом Свете, как это дважды случалось в ХХ веке. И что в тех же турецких силовых структурах, включая армию и спецслужбы, у американцев — множество «друзей» и сторонников. Впрочем, не только в турецких…

Устроенная американцами в 2010–2011 годах «Арабская весна» на Ближнем Востоке привела к многомиллионному потоку беженцев в Евросоюз, преимущественно мусульман. И Европа тогда широко открыла перед ними двери. Не из соображений гуманизма. И не из соображений финансово-экономической выгоды. А по требованию американских партнеров, под угрозой их санкций и в условиях их же жесточайшего информационного давления: вспомним обошедшую осенью 2015 года весь мир фотографию утонувшего вместе с матерью и старшим братом трехлетнего беженца из Сирии Айлана Курди.

Хотя основной контингент мигрантов составляли и до сих пор составляют «мальчики» лет на 15–20–25 постарше погибшего ребенка. Кстати, Эрдоган тогда был одним из главных защитников прав беженцев, выбивая из Европы многомиллиардные транши для их содержания на турецкой территории и грозя, в противном случае, «открыть границу». Да и сейчас это остается для него «рабочей бизнес-схемой».

Однако эта «бизнес-схема», да и сам Эрдоган, похоже, являются лишь мелкой деталью гораздо более масштабного плана. Его первой частью была дестабилизация «Большого Ближнего Востока», второй частью — максимальная накачка беженцами стран Евросоюза, прежде всего локомотивов ЕС, Германии и Франции. А третьей — вспышка этого горючего материала по новому месту его пребывания. В идеале для создателей этой схемы — с прямым вовлечением в процесс горения и многонациональной России, с ее 15% мусульманского населения.

Но если теракты во Франции с этой точки зрения выглядят продолжением и развитием очень непростых этноконфессиональных противоречий в этой стране и, вдобавок, катализатором противостояния между Парижем и Анкарой, то множественные теракты в «тихой» дотоле Вене от них категорически отличаются. Прежде всего, тем, что в австрийской столице действуют явно не одиночки, а хорошо организованные и подготовленные группы боевиков.

Учитывая имперское прошлое Австрии, ее подчеркнутый католицизм и нынешнюю роль «главного друга России в Европе», это явный «предупредительный выстрел» — и сделанный не в пустоту, а по каким-то конкретным целям. Которые «сигнал» должны принять, понять и предпринять какие-то ответные действия.

Смысл терактов очень часто раскрывается реакцией на них — в том числе в тех областях, которые, казалось бы, никак не связаны с предполагаемыми интересами самих террористов. Так что будем следить за реакцией.