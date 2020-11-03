Первая жена Ивана Урганта: как сложилась судьба и почему это тайна

Сегодня на всем постсоветском пространстве вряд ли можно найти человека, который бы не знал российского актера и шоумена Ивана Урганта. Сам он является публичным человеком, однако его личная жизнь находится под грифом «совершенно секретно». ФАН приоткроет занавес и расскажет своим читателям о первой супруге Ивана Урганта — Карине Авдеевой.

Телеведущий Иван Ургант уже более десяти лет счастлив в браке со своей первой любовью — Натальей Кикнадзе, с которой он учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Они воспитывают четверых детей: двух общих и двух от первого брака Натальи. Ранее шоумен уже успел побывать в официальном браке с Кариной Авдеевой. Но как же сложилась ее жизнь после расставания со звездой телевидения?

Как все начиналось

Так, из открытых источников следует, что Карина Авдеева родилась в 1974 году. Будущие супруги познакомились в населенном пункте Грузино (здесь Иван часто любил проводить летние каникулы), недалеко от Санкт-Петербурга, когда Ивану было 18 лет, а Карине — 22 года. Встреча произошла на местной дискотеке. Роман, начавшийся на отдыхе, продолжился и после того, как Ургант и Авдеева вернулись в Санкт-Петербург.

Чувства молодых людей были настолько сильными, что через некоторое время они решили зарегистрировать свой брак. Не останавливало Ивана и Карину даже то, что родители будущего шоумена были против такого союза, поскольку девушка была старше своего избранника на четыре года. Родители хотели, чтобы их ребенок сначала получил образование, а уже потом стал надежным мужем.

Молодая пара решила не устраивать шикарное торжество: молодые люди расписались и отметили событие в кругу самых близких людей. Примечательно, что Карина даже не стала покупать свадебное платье, ограничившись брючным костюмом.

Однако этот брак продержался не более года, поскольку, как утверждает сам Иван Ургант, причиной расставания стало безденежье. Также они осознали, что допустили ошибку, когда решили зарегистрировать свой союз. Помимо этого, Иван и Карина еще не успели стать родителями. Итогом любовной истории стало то, что супруги решили подать на развод.

Как сегодня живет Карина Авдеева?

После расставания Карина оставила фамилию супруга. Заметим, что она до сих пор носит фамилию первого мужа, несмотря на то, что после выходила замуж еще несколько раз. Из источников известно, что Карина после развода с Ургантом стала законной супругой бизнесмена из Санкт-Петербурга. Однако и этот брак не продлился долго, хотя у молодой семьи уже был совместный ребенок.

После того, как пара развелась, Карина решила попытать счастье на сайте знакомств. Через некоторое время ей написал бизнесмен из Германии, который хотел лично познакомиться с девушкой из России. Стоит отметить, что после недолгого знакомства немец предложил Карине выйти за него замуж. Она согласилась.

Именно этот союз и стал для бывшей супруги Ивана Урганта счастливым: общих детей у пары нет, но предприниматель удочерил дочь Карины от второго брака. Сегодня женщина не сильно распространяется о своей личной жизни, а также не имеет аккаунтов в социальных сетях. Иван не общается с Авдеевой, потому как бывшие влюбленные не видят в этом смысла.

За семью печатями

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с отцом Ивана Урганта — Андреем Ургантом, чтобы спросить его мнение по поводу бывшей невестки, Карины Авдеевой. Однако, судя из ответа, в семье Ургантов предпочли забыть этот эпизод из жизни Ивана. Кроме того, это еще раз подтвердило то, что звездная семья не любит говорить о личной жизни и держит все в тайне от СМИ.

«Прелестный вопрос! А кто это такая? Вы знаете, первую супругу сына звали, по-моему, Дарина, или как-то по-другому. Я такого человека не знаю, поэтому ничего не могу вам сказать, к сожалению. Я просто впервые слышу эту фамилию и это имя», — рассказал Андрей Ургант.

Мой дом — моя крепость

Кроме того, Федеральное агентство новостей связалось с известным российским семейным психологом Вячеславом Немцовым, чтобы задать ему вопрос, почему некоторые звезды выставляют свою личную жизнь напоказ, а другие пытаются ее хранить за семью печатями как, например, Урганты.

«Образно говоря: люди делятся на два типа — интроверты и экстраверты. Есть люди, готовые активно проявляться. Вот в кино или на людях они активно проявляются, а в жизни нет. Они считают, что их личная жизнь касается только их и больше никого. Они стараются ничего не рассказывать и не показывать, полностью закрываясь от папарацци. Многие мужчины считают так: «мой дом — моя крепость». Они стараются не выносить сор из избы», — рассказал эксперт.

Далее Вячеслав Немцов сообщил, почему некоторым звездам важно, чтобы о их личной жизни говорили все. Специалист уверяет, что таким образом публичные люди поднимают свой рейтинг.

«Вторая часть артистов понимает, что необходимо себя пиарить, рассказывать о себе в социальных сетях. Люди используют свою личную жизнь для того, чтобы подняться в рейтинге, чтобы быть более известными. Здесь, как говорится, все методы хороши: кто-то рассказывает о себе, поднимая грязь и пену. Кроме того, многим обывателям это интересно. Они хотят узнать, что же у звезд происходит за занавеской. Мне, например, без разницы, что там происходит у Урганта — это его личное дело. Многих артистов учат психологии, поэтому они используют это, чтобы воздействовать на людей. Это дает возможность подняться в их глазах еще больше», — считает семейный психолог.

Вячеслав Немцов добавил: некоторым звездам необходимо привлекать внимание рядовых граждан, поскольку от этого они «расцветают».

«Я просто дружу со многими артистами, поэтому могу сказать, что для артиста очень важно внимание. Если известный человек видит, что на него обращают внимание, то он расцветает. Это как в театре — если не будет зрителя, то не будет обратного отклика. Нужны эмоции. А их можно получить либо на позитиве, либо на негативе. Хороший ты был человек или плохой, но тебя будут помнить», — резюмировал специалист.

Напомним, ранее шоумен Иван Ургант поделился с поклонниками кадрами отдыха с семьей у Финского залива. Фанаты заметили, что шоумен словно помолодел. Телеведущий показал прогулку у водоема, дочерей и отдыхающую в кресле супругу.