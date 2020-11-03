По делу о гибели генерального директора Total в авиакатастрофе виновник освобожден от ответственности

Мосгорсуд вынес апелляционное определение, которым прекратил уголовное преследование руководителя полетов аэропорта Внуково-3 Романа Дунаева, ставшего известным по громкому делу об авиакатастрофе 20 октября 2014 года. Тогда при взлете аэроджет Falcon 50EX авиакомпании «Юниджет» столкнулся с находящейся на летном поле снегоуборочной машиной. В результате погибли четверо находившихся на борту самолета пассажиров. Среди них был президент французской нефтедобывающей компании Total Кристоф де Маржери.

Кто виноват

Благодаря результатам расследования Межгосударственного авиационного комитета стало известно, что ответственность за авиакатастрофу несут водитель снегоуборочной машины, выехавший на ВПП, и руководство службы управления полетами, а одной из причин аварии стал конструктивный недостаток в управлении самолета Falcon 50.

По версии обвинения, снегоуборочная машина, которой управлял пьяный водитель Мартыненко, выехала на взлетно-посадочную полосу. При этом старший сменный инженер Леденев не проконтролировал выезд техники. Руководитель полетов Дунаев, диспетчеры Круглов и Архипова знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам, в результате чего произошло столкновение.

По окончании расследования в 2016 году МАК разместил видеореконструкцию событий на взлете, приведших к трагедии.

Почему подсудимый избежал ответственности

23 июля 2020 года приговором Солнцевского районного суда по инциденту с Dassault Falcon Дунаев признан виновным в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в силу, поскольку подсудимый его обжаловал, а затем рассмотрение апелляционной жалобы пять раз откладывалось Мосгорсудом из-за неявки защитника и болезни самого Романа Дунаева. Наконец, к дате рассмотрения жалобы, 2 ноября, срок привлечения к уголовной ответственности истек. Рассмотрение дела заняло два года и 80 судебных заседаний.

По российскому уголовному закону, неосторожность в сфере управления транспортом, повлекшая смерть нескольких человек, отнесена к преступлениям средней тяжести. Здесь срок давности привлечения к уголовной ответственности с возможностью назначения наказания истекает через шесть лет с даты события. В деле Дунаева предельный срок наступил 20 октября этого года.

Наказания избежал не только Дунаев. Уголовное преследование всех фигурантов уголовного дела прекращено по амнистии или за истечением сроков давности, кроме Круглова. Его приговор с лишением свободы на 5,5 года вступил в силу два месяца назад.

Как сообщал ранее ФАН, в Химкинском городском суде рассматривается дело Дениса Евдокимова, пилота, управлявшего авиалайнером SSJ-100, рухнувшим в аэропорту Шереметьево 5 мая прошлого года. Тогда самолет загорелся, 41 человек погиб. В деле Евдокимова суд откладывался всего девять раз, а срок давности привлечения к ответственности истекает в 2025 году.