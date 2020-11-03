«Пикабу» и «ЯПлакалъ» пополнили список ОРИ Роскомнадзора

Москва, 3 ноября. Порталы «ЯПлакалъ» и Pikabu попали в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ), сообщили в Роскомнадзоре.

Площадки были включены в реестр ведомства 30 октября, сообщает ТАСС. Теперь «ЯПлакалъ» и Pikabu должны исполнять законодательство в рамках «пакета Яровой».

Указанные сайты обязаны предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и других действий по запросу органов, подчеркнули в Роскомнадзоре. Все обязательства, под которые попадают «ЯПлакалъ» и Pikabu, прописаны в федеральном законе №97-ФЗ. Всего в реестре зарегистрированы 263 организатора распространения информации.