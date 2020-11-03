Мужчина с мачете захватил жилой дом в Париже

Париж, 3 ноября. Мужчина с мачете забаррикадировался в одном из зданий, пишет Daily Mirror. По данным таблоида, злоумышленник спрятался в доме после попыток атаковать прохожих.

Один из очевидцев написал в Сети, что видел вооруженного мужчину у станции метро Пер-Лашез в одиннадцатом округе Парижа.

«У меня жизнь перед глазами пролетела.Я не знал, что делать: оставаться в метро или бежать домой», — признался один из перепуганных местных жителей.

Другой парижанин был лаконичнее.

«Мужчина носит с собой мачете в метро. Будьте осторожны», — предупредил он.

Французская полиция пока не дала никаких официальных комментариев. По данным La Plume Libre, на месте происшествия работают правоохранители. Они оцепили улицу Шеман-Верт, на которой расположен дом, захваченный преступником.

Как отмечает «Федерал Пресс», с конца прошлой недели Францию захватила волна террористических атак. 29 октября произошло нападение на церковь в Ницце, жертвами которого стали три человека. Затем в Лионе был тяжело ранен православных священник греческой церкви.