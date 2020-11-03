Россия реализует энергетические проекты в Арктике благодаря ледоколам

Москва, 3 ноября. Ледокол «Виктор Черномырдин», как и развитие ледоколостроения, нужны для реализации арктической стратегии.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в поднятии флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», который является самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире.

Экономист Дмитрий Адамидов пояснил, что строительство ледоколов позволяет РФ развивать Арктический регион и лоббировать Северной морской путь, который является альтернативой маршруту из Азии в Европу через Индийский океан и Суэцкий канал.

«Пришло время активизировать процесс с учетом таяния Арктики и возникновения дополнительных возможностей для продвижения Северного морского пути», — заявил эксперт.

Строительство ледоколов, по мнению эксперта, дает России широкие экономические возможности за счет транспортной доступности. Он напомнил, что западные страны часто критикуют РФ за монополию в Арктике, но ничего не могут с этим поделать из-за отсутствия собственного ледокольного флота.

«У кого ледокольный флот, тот и осваивает Арктику, выбирая кому помочь, а кому нет», — резюмирует Адамидов.

В конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола «Арктика», передает «Царьград».