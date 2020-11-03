Актриса Анна Кошмал показала архивный кадр со съемок сериала «Сваты»

Москва, 3 ноября. Украинская актриса Анна Кошмал показала архивный кадр со съемок популярного сериала «Сваты».

Девушка выбрала фото, сделанное девять лет назад, когда снимали пятый сезон сериала. На кадре актрисе всего 16 лет. Она исполняет роль Жени, которая в подростковом возрасте увлеклась готической субкультурой.

Кошмал с трудом можно узнать на фотографиях. Сама актриса призналась, что до сих пор в шоке от придуманного создателями образа.

«Достала из архива редкое фото. «Сваты-5». 2011 год. Мне 16 лет. Я в шоке от того, что мои волосы черные и от того, что на съемочной площадке в рацию меня периодически называют актрисой», — пишет украинская артистка.

Поклонники сериала пришли в восторг от уникальных кадров со съемок. Многие признались, что скучают по картине и считают, что «Сваты» — один из лучших сериалов, вышедших на Украине и в России.

Сейчас поклонники «Сватов» в ожидании седьмого сезона сериала. По словам Федора Добронравова, который исполнил одну из главных ролей, первые эпизоды могут выйти в следующем году.