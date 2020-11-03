Убитая бойфрендом девушка в Пензе сама поехала к нему домой, чтобы помириться

Пенза, 3 ноября. Погибшая от рук бывшего возлюбленного 17-летняя жительница Пензы поехала к нему с целью помириться после конфликта, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Также было установлено, что до трагедии девушка являлась студенткой Пензенского колледжа архитектуры и строительства. Источник уточнил, что члены семьи погибшей о ее отношениях с 16-летним подростком из села Бессоновки Пензенской области осведомлены не были.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, о пропаже девушки впервые заговорили 1 ноября. Сообщалось, что она перестала выходить на связь примерно с 18.00.

В настоящее время преступник задержан и дает показания. Его бывшую возлюбленную с 14 ножевыми ранениями и следами удушья обнаружили у железнодорожных путей близ станции Бессоновка. По словам подруги девушки, пара разошлась незадолго до трагедии.