В Госдуме заявили о скором наполнении аптек всеми необходимыми лекарствами

Благодаря нововведениям, принятым российским кабинетом министров, аптеки страны уже скоро наполнятся всеми необходимыми лекарствами. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья и доктор медицинских наук Дмитрий Морозов.

Ранее Правительство РФ упростило порядок работы с информационной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), введенной в работу с 1 июля 2020 года. Она стоила более 14 миллиардов рублей, но, к сожалению, давала сбои, из-за чего часть аптек попросту оставалась без лекарств. Однако теперь точки реализации медицинских препаратов смогут выводить свою продукцию из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах.

«Наш комитет в Госдуме и специально созданная межфракционная группа, которой руководит Андрей Александрович Исаев, занимаемся разработкой СМДЛП уже целые годы, — заявил парламентарий. — Мы курировали и ее создание, и сроки переноса начала ее работы, проводили по ней круглые столы, заседания рабочих групп и парламентские слушания».

Депутат подчеркнул, что система мониторинга движения медицинских препаратов является важнейшей составляющей для отслеживания их качества и противодействия проникновению на лекарственный рынок контрафактной продукции.

«Вместе с тем мы понимали, что в условиях пандемии она должна работать как часы, — добавил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья. — Буквально совсем недавно собиралась наша рабочая группа — и, зная о повышенном спросе на препараты в ряде регионов и о технических сбоях в работе СМДЛП, мы обратили внимание правительства на необходимость ввести некоторые изменения для того, чтобы в сложной эпидемиологической ситуации лекарственное обеспечение граждан не пострадало».

Морозов поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и весь кабинет министров за «быстрое и своевременное решение», выраженное в опубликованном постановлении правительства.

«Оно придает системе мониторинга, по сути, уведомительный характер, — заметил собеседник ФАН. — Это означает, что никто не будет останавливать во времени цепочку прохождения лекарственных препаратов от производителей через дистрибьюторов и склады в аптеки и больницы. И очень важно, что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) поддержал это решение и при этом принял свое собственное — о выдаче и прослеживании кодов на все лекарственные препараты, которые будут произведены с ноября 2020 года до февраля 2021 года. На безвозмездной основе!»

Резюмируя сказанное, Морозов отметил, что правительство приняло крайне своевременное решение, которое позволит в кратчайшие сроки обеспечить медицинский рынок всеми необходимыми препаратами.

Ранее ФАН писал о сбоях в работе информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, из-за которых аптечные сети столкнулись со сбоями в поставках важнейших медикаментов. Среди них были и те, которыми лечат коронавирус.