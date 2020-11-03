Актриса Анна Старшенбаум рассказала о предательстве любовника Яглыча

Москва, 3 ноября. Актриса Анна Старшенбаум, будучи замужем, встречалась со звездой сериала «Молодежка» Владимиром Яглычем. Измены знаменитости едва не довели ее до отчаянного шага.

Отношения Старшенбаум и Яглыча продлились не более одного года. Встречаясь со звездой драмы «Детям до 16», актер ухаживал за заслуженной артисткой России Светланой Ходченковой. В один момент Старшенбаум узнала о череде подлых измен Яглыча, которые стали для нее сильным ударом.

В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» звезда призналась, что была готова пойти на суицид после предательства любовника. Сейчас актриса с улыбкой вспоминает «урок», который ей преподнесла неверность Яглыча. По словам Старшенбаум, ее отношение к мужчинам сильно изменилось после пережитого.

«Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно. Сейчас я понимаю, что часто мужчины позволяют себе обратное», — поделилась актриса.