Ведущая ФАН-ТВ Дана Борисова показала фото, как экс-супруг избил их дочь

Телеведущая ФАН-ТВ Дана Борисова рассказала в эксклюзивном комментарии ФАН подробности того, как ее бывший гражданский муж избил их общую дочь — 13-летнюю Полину. Ранее Борисова в своем Instagram рассказала, что Полина, которая пошла проведать отца, бабушку и дедушку, неожиданно подверглась избиению. Приводим рассказ Даны, также публикуем фотографии следов отцовского «воспитания», которому подвергся ребенок.

«Полина пошла в гости — в соседнем доме живут ее бабушка, дедушка и папа, втроем, — рассказала Дана. — Они с ней последние два месяца почти не общались: прикопались к аватарке в телефоне в Ватсапе, что мол она слишком «развратна». А там она стоит в джинсах и в кофточке, просто бретельку приспустила. Она поменяла фотку на аватарке, хотя не хотела ее менять полтора месяца. Но в начале сентября поменяла, и они вроде бы стали с ней общаться, пригласили в гости. Ушла к ним с собачкой. Через час пятнадцать вернулась: истерика, плачет, ничего сказать не может, рыдает у входа. Я испугалась, думала кто-то на нее напал — было уже темно, девять вечера. А она рыдает — он [отец] меня избил!».

Как выяснилось, причиной избиения стало то, что Полина заступилась за мать, которую в грубой форме обсуждали в доме отца. Вот что рассказывает Дана:

«Полина зашла к ним в гости, и папа с порога как обычно стал выдавать негатив: что ты так одеваешься ужасно, что у тебя с волосами, с губами, тебе надо худеть, вся в мать! Он меня оскорблял, и Полина за меня вступилась: говорит — вы можете хотя бы при мне мою маму не обсуждать? После этого он на нее набросился, повалил, избил ремнем!».

Дана рассказала, что еще не приняла решение, как будет действовать дальше: сама она с отцом своего ребенка и с его родителями уже два года вообще не общается. По словам телеведущей, она сначала расскажет о происшедшем участковому, а затем обсудит ситуацию со своим адвокатом, чтобы выработать план дальнейших действий.

Ранее в эфире медиацентра «Патриот» Дана Борисова рассказала правду о новом мужчине «балерины всея Руси» Анастасии Волочковой.

Дана Борисова ведет программы «Star Парад» на ФАН-ТВ.

Вот некоторые ее программы:

Star Парад с Даной Борисовой. Прохор Шаляпин об изменах и сексе. ФАН-ТВ

Star Парад с Даной Борисовой. DJ Цветкоff о Булановой и музыке. ФАН-ТВ

Star Парад с Даной Борисовой. Анна Брянская про мужчин и «ДОМ-2». ФАН-ТВ.