Безруков впервые за долгое время вышел в свет с женой

Москва, 3 ноября. Актер Сергей Безруков впервые за долгое время вышел в свет вместе с женой, режиссером Анной Матисон. Супруги посетили премьеру фильма «Подольские курсанты».

Московский кинотеатр «Октябрь» открыл свои двери для желающих посмотреть военный фильм «Подольские курсанты». Премьерный показ состоялся 2 ноября, на него пришли многие звезды отечественного кино и шоу-бизнеса, в том числе супружеская чета Безруков и Матисон.

Супружеская пара предстала перед публикой в нарядах классического стиля. Безруков выбрал черный кардиган и белую рубашку, дополнив образ очками с сероватыми стеклами. Супруга звезды российского кино была в темной вельветовой удлиненной кофте с пуговицами, низ был выбран акцентный — юбка с цветочным принтом, пишет Teleprogramma.pro.

Сергей Безруков сыграл в «Подольских курсантах» одну из главных ролей. В кинокартине Вадима Шмелева также заняты Алексей Бардуков и Евгений Дятлов. В российский прокат фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой выходит 4 ноября.