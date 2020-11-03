Режиссер Файзиев ответил на слухи о романе с Муцениеце

Известный режиссер, актер и сценарист Джаник Файзиев отреагировал на слухи о романе со звездой «Закрытой школы» Агатой Муцениеце. В комментарии ФАН режиссер назвал домыслы «смешными».

Слухи о возможном романе появились после премьеры драмы «Подольские курсанты». На мероприятии Муцениеце появилась в роскошном образе — в брючном костюме кофейного цвета, с экстравагантными стрелками и высоким конским хвостом.

После съемки к Муцениеце подошел Файзиев с супругой Светланой Ивановой. Гости светского мероприятия рассказали Popcake.tv, что женатый режиссер «просверлил» взглядом разведенную актрису.

«Когда Агата появилась, сначала она стояла в фотозоне одна, позировала на дорожке, затем к ней подошли Джаник Файзиев и Светлана Иванова. Это он ее подвел к Агате, таким взглядом просверлил Муцениеце, что многие начали переглядываться… Неужели мы что-то не знаем?» — сообщил гость мероприятия в комментарии Popcake.tv.

Файзиев решительно отверг домыслы о романе с актрисой. Он назвал слухи смешными.

«Никакого романа нет, это смешно», — заявил Файзиев.

Напомним, в начале 2020 года Агата Муцениеце объявила о намерении развестись с Павлом Прилучным. По неподтвержденным данным, причиной развода стали постоянные измены Прилучного. При этом Муцениеце неоднократно жаловалась на избиения со стороны супруга.

Сейчас актриса снимается в сериале «Крюк» с высоким красавцем Марком Вдовиным. По некоторой информации, она состоит в романтических отношениях с актером Юрием Колокольниковым. При этом совсем недавно СМИ сообщили, что ее бывший супруг Прилучный якобы ушел от актрисы Мирославы Карпович, чтобы вернуться в семью.