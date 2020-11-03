Россияне не пострадали при теракте в Вене

Вена, 3 ноября. Россиян среди пострадавших в результате теракта в Вене нет, заявил посол РФ в Австрии.

«Охрана посольства РФ в Австрии после теракта в Вене усилена», — добавил он.

Как сообщалось ранее, несколько перестрелок в центре Вены произошли вечером 2 ноября. Жертвами атаки террористов стали четыре человека, 17 пострадали. Один преступник был ликвидирован. По имеющимся данным, он симпатизировал запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство»1 и собирался ехал воевать в Сирию. Сегодня в Австрии объявлен трехдневный траур по погибшим.

1 Организация запрещена на территории РФ.