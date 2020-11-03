Минздрав РФ назвал употребление антибиотиков при COVID-19 бесполезным

Москва, 3 ноября. Минздрав РФ обеспокоен ростом употребления антибиотиков.

Об этом заявила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова. Из-за роста популярности антибиотиков она назвала ситуацию «очень сложной».

«Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», — добавила Куликова.

Ранее врач перечислил медикаменты, которые должны находится в каждом доме во время пандемии коронавируса. По мнению эксперта, в аптечке должны лежать ацикловир, парацетамол и аспирин, а также антибиотики-макролиты, которые используются при лечении пневмонии.