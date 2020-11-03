Российские ученые нашли быстрый способ диагностировать COVID-19 и грипп

Новосибирск, 3 ноября. Инновационный способ выявления гриппа H1N1 и COVID-19 создали в России. Новосибирские медики рассказали, в чем заключается его принцип.

Метод выявления заболеваний применяется к пациентам с небольшой температурой, поделились специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН. Они уточнили, что созданная методика позволяет быстрее обнаружить болезнь, чем при использовании метода ПЦР.

Новый способ выявления коронавирусной инфекции и гриппа позволяет узнать результаты уже через час, добавили эксперты. Также благодаря этому методу можно поставить диагноз бессимптомным носителям COVID-19.