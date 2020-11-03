Депутат Вострецов наградил медиков горбольницы №20 в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов провел встречу с руководством и работниками 20-й городской больницы Петербурга.

Сотрудники, работающие с больными коронавирусом, получили подарки из рук парламентария. Памятные письма и презенты он передал медсестрам учреждения, которые в период пандемии COVID-19 помогают пациентам. Особую благодарность Вострецов выразил главврачу больницы Татьяне Суровцевой:

«Татьяна Викторовна в это тяжелейшее для всей медицины время организует и вдохновляет весь коллектив больницы на поистине героический труд», — отметил он.

Вместе с коллективом медучреждения депутат почтил память скончавшейся недавно заведующей аптекой. Женщина много лет проработала в больнице и до последнего боролась за здоровье петербуржцев.

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