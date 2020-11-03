Названы самые «привлекательные» смартфоны для шпионов

Москва, 3 ноября. Специалист по информационным технологиям Антон Аверин рассказал, какие смартфоны наиболее уязвимы для отслеживания шпионами.

Любой желающий при необходимости может отследить смартфон при помощи установленных на устройствах утилит или специальных программ. Наибольшее количество уязвимостей содержат телефоны на операционной системе Android, поскольку она весьма популярна у производителей гаджетов.

«Именно из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников», — поделился Аверин в беседе с агентством «Прайм».

Продукция технологического гиганта Apple также относится к «привлекательным» для шпионов устройствам. Американская компания позиционирует свои смартфоны как одни из наиболее безопасных, однако ежегодно из «облака» iPhone происходят утечки данных многих пользователей.

По словам эксперта, спецслужбы и продвинутые хакеры могут с легкостью заполучить данные о местонахождении любого владельца гаджета. Аверин советует людям с «паранойей» обзавестись аппаратами со съемным аккумулятором.