«Единая Россия» отберет новых кандидатов в Госдуму

Партия «Единая Россия» отберет в регионах страны новых политических лидеров и выдвинет их на думских выборах в сентябре 2021 года. Для этого партия запустила кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап», заявил ФАН заместитель руководителя управления кадровой политики партии «Единая Россия» Ильнар Гирфанов.

«Партия ищет людей, обладающих опытом политической и общественной работы. В конкурсе могут участвовать только сторонники или члены партии «Единая Россия», у них должна быть хорошая узнаваемость на той территории, откуда они собираются выдвигаться. Кроме того, у них должна быть прекрасная репутация», — объяснил Гирфанов.

Важным отличием нового проекта является отсутствие возрастного ценза. Если раньше участниками конкурса могли стать молодые люди не старше 35 лет, то теперь верхней планки ограничений нет.

«В этом году по предложению Андрея Турчака был убран возрастной ценз. Если мы первоначально проводили отбор и там был возрастной ценз в 35 лет, то сейчас его нет вообще», — сказал собеседник ФАН.

На первом этапе участникам «Федерального ПолитСтартапа» предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их упоминание в СМИ. Кроме того, им потребуются рекомендации от однопартийцев.

Во второй тур, как ожидается, пройдут 150–200 человек, — их ожидает очный курс в Высшей партийной школе «Единой России» по программе «Политический лидер». Это еще одно существенное отличие нового партийного проекта: раньше обучение кандидатов проходило в заочном формате. После окончания курса все участники вернутся в регионы для разработки и реализации собственного электорального проекта.

Финалистами «Федерального ПолитСтартапа» станут 50 человек. Победителей ждет второй обучающий модуль в партийной школе. Только после этого за участниками проекта закрепят наставников — опытных политтехнологов и политологов, которые будут консультировать их уже во время федеральной избирательной кампании. Два года назад в подобном проекте в роли наставников выступали замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, политолог Евгений Минченко, глава Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.

Ожидается, что полученные знания в рамках модулей Высшей партийной школы помогут кандидатам успешно пройти в мае 2021 года внутрипартийные праймериз. Победители праймериз или войдут в региональные списки «Единой России», или смогут выдвигаться от партии по одномандатным округам.

Примечательно, что депутаты нынешнего и прошлого созывов Госдумы не смогут принять участия в кадровом проекте — их просто не допустят к конкурсу на этапе отбора документов. Как пояснил Ильдар Гирфанов, с федеральными политическими тяжеловесами очень сложно конкурировать даже тем, кто популярен, но имеет только региональный опыт работы.

По мнению политолога Дмитрия Орлова, новый проект «Единой России» обновит и значительно усилит предвыборную партийную команду.

«Это традиционный конкурентный механизм и кадровый лифт, уже не раз продемонстрировавший эффективность в праймериз на региональных выборах. В «ПолитСтартапе» важны система наставничества и обучение участников в Высшей партийной школе», — заявил в беседе с ФАН Орлов.

В целом партийный проект разбит на девять этапов — финальным станет участие кандидатов в сентябрьских выборах 2021 года в Госдуму восьмого созыва.

Прием заявок на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» «Единой России» продлится до 21 ноября. В первый же день о своем желании участвовать в конкурсе заявили более 600 человек.