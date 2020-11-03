Экс-президент Украины Кравчук заявил, что у Киева есть план «Б» по Донбассу

Киев, 3 ноября. Официальный Киев разработал план «Б» по Донбассу. Об этом предупредил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, пишет «Интерфакс-Украина».

Кравчук заявил, что у него нет сомнений в наличии у действующего президента Украины Владимира Зеленского запасного плана по Донбассу. Однако раскрывать детали он не имеет права. Леонид Кравчук также отреагировал на слова главы украинского государства по поводу того, что Киев в течение года должен решить вопрос Донбасса, используя все имеющиеся инструменты.

Он заявил, что украинская власть проделала большую работу в этом направлении.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее напомнил об обещании украинского президента Владимир Зеленского завершить войну в Донбассе за год.

Напомним, В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования ситуации были приняты минские договоренности, но Киев их нарушает.