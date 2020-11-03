Депутат Вострецов счел возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Санкт-Петербург, 3 ноября. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом ФАН предположил, что после восстановления экономики, пострадавшей в период эпидемии, в России вернутся к обсуждению сокращенной рабочей недели.

«Прогресс не стоит на месте, и сокращение рабочего времени — это естественный процесс. Главное при этом, чтобы работники не теряли доход, а работа — качество. Более того, производительность труда при сокращенной рабочей неделе может даже повыситься», — уверен депутат.

Но до завершения пандемии коронавируса поднимать этот вопрос рано, считает Вострецов.