«Мегафон» признан оператором с самым скоростным мобильным интернетом

Москва, 3 ноября. Самый быстрый мобильный интернет в октябре предоставлял своим пользователям «Мегафон». Скорость достигала 40 Мбит/сек.

Вторая и третья строчка достались МТС и «Вымпелкому», но показатели скорости этих операторов в два раза ниже, чем у «Мегафона». Скорость интернета этих операторов чуть превышает 20 Мбит/сек. На четвертом месте находится Tele2 со скоростью в 14,5 Мбит/сек, пишет агентство TelecomDaily.

Рейтинг составлялся с помощью приложения «Мегабитус», которое устанавливается на смартфоны или планшеты и измеряет скорость подключения интернета. Оно предоставляет сведения по сотням городов в режиме реального времени, это позволяет сделать отчеты не ежегодными, а регулярными.