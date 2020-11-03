Военнослужащие РФ отработали применение комплекса «Мурманск-БН» в Арктике

Мурманск, 3 октября. Военнослужащие РФ отработали применение комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» в Арктике.

Подразделения отдельного центра радиоэлектронной борьбы Северного флота завершили тактические учения в Мурманской области. Военные отработали развертывание комплекса «Мурманск-БН», способного подавлять сигналы на дальности до пяти тысяч километров в условиях Арктики.

В учениях, длившихся порядка 14 часов, был задействован весь личный состав центра на штатной технике.

«По оценке командования личный состав центра со всеми поставленными задачами успешно справился», — сообщили в пресс-службе флота.

«Мурманск-БН» — коротковолновый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы. Он позволяет подразделениям осуществлять радиоразведку, а также перехватывать и подавлять сигналы противника на дальностях до пяти тысяч километров.

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