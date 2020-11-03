Почему Трамп выиграет президентские выборы 2020 года

Протесты, преступность, экономика и другие факторы, которые могут стать причинами будущей победы Дональда Трампа на выборах президента США 2020 года, о которых пишут американские СМИ. Почему у Трампа есть серьезные шансы на победу, подробно разбирают разбирают Washington Monthly и News Max, которые выделили восемь причин такого исхода предвыборной гонки.

Американские выборы 2020 года

До президентских выборов в США остались считанные часы, и многие ключевые эксперты, наблюдающие за ходом избирательной кампании, признают, что шансы действующего американского президента серьезно недооценены. Народная популярность Дональда Трампа на самом деле куда выше, чем это пытаются представить некоторые опросные центры.

В частности, известный американский социолог Нейт Сильвер, который буквально неделю назад безоговорочно утверждал, что Джо Байден в январе 2021 года принесет президентскую клятву, сегодня не так уверен в своих прогнозах.

«Благодаря многим мелочам Байден может потерять полпроцента в Пенсильвании, тем более, что он не очень справляется с Аризоной или Северной Каролиной. У него есть и другие варианты победы, но без Пенсильвании Байден становится аутсайдером», — заявил Сильвер.

Известный кинодокументалист и противник Трампа Майкл Мур, который верно предсказал итоги выборов 2016 года, также призвал не верить социологическим данным.

«Поддержка Трампа всегда недооценивается. Настоящие избиратели Трампа очень подозрительно относятся к «глубинному государству», которое представляют те, кто звонит и спрашивает, за кого они голосуют, — заявил Мур. — Для сторонников Трампа — все это фальшивые новости, не забывайте. Поэтому в опросах — неточные цифры».

Немаловажно, что ряд событий в США и в мире может подвигнуть неопределившихся американских избирателей отдать свой голос за Трампа. Приводим главные восемь причин, которые мотивируют средних американцев голосовать за Дональда Трампа, а не за его конкурента Джо Байдена.

Первое. Экономическая политика

Минимальное по сравнению с Европой число ограничений во время пандемии, вызванной коронавирусом, а также активное стимулирование экономики правительством США сыграли свою роль в том, что в третьем квартале 2020 года рост американского ВВП составил рекордные 33%.

Это крайне значимо как для бизнеса, так и для рядового американского избирателя. Трамп сумел показать себя политиком, который понимает, как перезапустить экономику после пандемии. Его противник Байден, напротив, настаивает на дополнительных ограничениях для американских предприятий, ради «спасения жизней». По понятным причинам это не устраивает огромный процент работающих американцев, которые регулярно платят налоги и стабильно голосуют на выборах.

Второе. Настроения небелого электората

Два социологических тренда накладываются друг на друга. Первый — рост поддержки Трампа со стороны черных американцев-мужчин 25–40 лет и одновременно снижение явки афроамериканцев в ключевых колеблющихся штатах в ходе досрочного голосования.

Фактически в поддержку Трампа высказались главные черные лидеры общественного мнения поколения миллениума: Канье Уэст, 50 cent, Айс Кьюб, Лил Уэйн, Лил Памп. Вне всяких сомнений, это сыграет свою роль, и Трамп, скорее всего, получит рекордную за 60-летний период для кандидата-республиканца поддержку черных.

Третье. Протесты в США и теракты в Европе

Массовые многомесячные беспорядки в крупнейших городах США помогают Трампу объединить вокруг себя законопослушных белых американцев. Это связано с тем, что Трамп выступает за крутые меры борьбы с анархистами, грабителями и вандалами, которые заполнили улицы американских городов, многие годы и даже десятилетия управляемых выходцами из Демократической партии.

Полиция в США имеет местное подчинение, поэтому президент не обладает полномочиями, чтобы ужесточить меры борьбы с правонарушителями, ворами и хулиганами. Однако если Конгресс США вновь станет республиканским и президент останется на посту, он сможет изменить законы, чтобы более оперативно и жестко реагировать на городские волнения.

Неожиданный всплеск исламского радикализма в Европе также фактор, играющий на руку Трампу. Президент США имеет полное право раскритиковать либеральную Европу за попустительство религиозным радикалам и назвать себя защитником Америки от исламизма. За период президентства Трампа в США не было ни одного громкого преступления, совершенного мусульманским фанатиком, хотя при Бараке Обаме таковых случилось немало.

Четвертое. Ангажированность СМИ и либеральная цензура

Крайняя ангажированность СМИ и попытки либеральной цензуры — этот фактор может парадоксальным образом вывести Трампа в победители. Даже непосвященному наблюдателю понятно, что против Трампа работает вся машина западной либеральной пропаганды. Негативные новости о его сопернике Байдене практически полностью отсутствуют в эфире новостей и на страницах газет, тогда как Трампа ежедневно стирают в порошок все главные медиафабрики Америки, начиная от CNN и заканчивая левацкими ресурсами вроде The Huffington Post.

Социальные сети Twitter, Facebook и Instagram, а также YouTube не скрывают своей враждебности по отношению к Трампу. Это вызывает крайнее раздражение и объединение американских консерваторов в единый мощный кулак, который может с грохотом опуститься на США 3 ноября 2020 года, чтобы показать «средний палец» всей либеральной Америке.

Пятое. Ошибки демократов

Несмотря на то, что Демократическая партия США уже потратила на предвыборную кампанию рекордные 6,9 млрд долл., их стратегия имеет ряд существенных недостатков. Из-за пандемии COVID-19 демократы отказались от традиционных форм предвыборной агитации или серьезно их ограничили. Кандидаты в Конгресс от Демпартии и Байден не созывали массовых митингов, партийные активисты не стучались в дома американцев и не убеждали их голосовать за своих кандидатов. Вместо этого ставка была сделана на политическую рекламу на телевидении, хотя значительный процент телеаудитории уже давно переместился в Интернет.

Упор демократов на так называемое «почтовое голосование» тоже не оправдывает себя. По предварительным данным, миллионы бюллетеней, полученных избирателями по почте, так и не были заполнены и были отправлены обратно, хотя все сроки уже вышли. Это говорит о низкой самоорганизации и низкой мотивации либерально настроенного электората.

Шестое. Активность Трампа и энтузиазм его сторонников

После того, как Дональд Трамп переболел COVID-19, стало казаться, что его активность удвоилась. Полмесяца подряд Трамп ежедневно выступает на 3–5 митингах перед сторонниками и собирает на них десятки тысяч человек. Только на один митинг Трампа 1 ноября в Пенсильвании пришло 60 тысяч человек. Это больше, чем посещаемость митингов Байдена за все время предвыборной кампании.

За период пандемии американцы соскучились по живым настоящим шоу, поэтому спрос на митинги Трампа, известного своим ораторским талантом, очень велик. Если бы голоса избирателей определялись исключительно цифрами активной поддержки, то Байдена можно бы было уже списывать со счетов.

Седьмое. Здоровье Байдена

Физическое и умственное состояние демократического кандидата не внушает оптимизма даже тем, кто, казалось бы, должен быть на 100% за него. Так, личный лечащий врач Барака Обамы Ронни Джексон высказался о здоровье демократического кандидата следующим образом:

«Я не буду ставить никакого конкретного диагноза по поводу слабоумия. <..>. Но скажу: что-то здесь не так…».

Восьмое. Серия скандалов, связанных с Хантером Байденом

Скандальные публикации, посвященные коррупционным связям сына Джо Байдена Хантера с украинским и китайским капиталом, а также его вероятным интимным отношениям с несовершеннолетними не сулят Байдену на выборах ничего хорошего. Даже невзирая на беспрецедентный уровень цензуры СМИ и социальных сетей, новости о выходках сына демократического кандидата достигли ушей избирателей благодаря сарафанному радио и ведущим консервативных передач, вроде Такера Карсона или Раша Лимбо. Можно не сомневаться, что такого рода скандалы не проходят бесследно.

Впрочем, ответа ждать осталось недолго. Возможно, уже рано утром четвертого ноября станет известно, кто займет Белый дом на ближайшие четыре года.