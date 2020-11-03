Может ли 46-м президентом США стать «старушка» Нэнси Пелоси

Что будет, если президентские выборы в США 2020 завершатся ничем, и их результаты будут оспорены? В этом случае, не таком уж невозможном, 46-м президентом США (пусть и временным) может стать 80-летняя Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США.

Для этого должен сойтись целый ряд факторов. Но сначала немного истории.

Кто выбирает президента США

В отличие от большинства стран, где главу государства выбирают все граждане, в Соединенных Штатах сложилась другая совершенно уникальная процедура. Там президента и вице-президента выбирают не напрямую, а при помощи посредников — так называемой Коллегии выборщиков (Electoral College).

Дело в том, что в период становления США как государства его отцы-основатели не слишком доверяли своим гражданам, считая их малообразованными и довольно внушаемыми. К тому же в разных штатах были разные законы, в том числе относительно избирательного права, прав чернокожего населения и так далее. В некоторых штатах также существовали и различные цензы — например, имущественный, образовательный, оседлости. Кроме того, штаты (особенно небольшие) боялись ущемления их прав в пользу более мощных и густонаселенных регионов.

Чтобы не дать всем этим факторам повлиять на выбор федерального руководства, была введена система двухступенчатых выборов, где граждане голосуют за выборщиков, а те уже выбирают президента и вице-президента. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

На президентских выборах побеждает кандидат, набравший большинство голосов выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство (такие прецеденты в истории США были дважды в XIX веке).

В 12-й поправке к Конституции США существует процедура на случай, когда и это не приводит к нужным результатам, о чем поговорим ниже.

На практике при фактически двухпартийной системе с середины XIX века практически все голоса выборщиков получают два кандидата от двух основных партий — Демократической и Республиканской. Побеждает кандидат, который набирает больше голосов.

Спорные случаи

Дано: добросовестный американский избиратель честно голосует за выборщиков в своем штате. Согласно процедуре, все подсчеты голосов и неизбежные споры должны завершиться 8 декабря (это крайний срок). Выборщики официально голосуют не позднее 14 декабря. Затем губернатор штата должен подтвердить и завизировать голоса выборщиков и послать их в Конгресс.

Как правило, это случается раньше, но официально только 6 января новый представитель Конгресса подтверждает голоса выборщиков.

Однако если один из кандидатов подвергнет сомнению решение штата, тогда губернатор не подписывает и не подтверждает голоса выборщиков. Есть и второй вариант: законодательный орган штата может оспорить выборы самого штата и послать в Конгресс свой подсчет голосов.

В этой ситуации у Конгресса три варианта: первый вариант — нет результатов; второй вариант — оспоренные результаты; третий вариант — и то, и другое, что крайне маловероятно.

(Для справки: когда нет результата, это значит, что губернатор их не подписал, или оспорен сам результат, посланный в Конгресс законодательным органом штата).

Поскольку два разных результата являются нарушением федерального закона (оспоренные результаты, это соответственно, два разных результата от одного штата, а это нонсенс), тогда Конгресс вообще не берет их в расчет, и голоса этого штата не учитываются.

Дальше только Палата представителей и Сенат могут решить, кто прав, или вообще выкинуть спорные голоса, не признав их легитимность.

Именно так случилось в 1876 году на президентских выборах, когда был оспорено 20 голосов. Тогда демократ Сэмюэл Тилден опередил республиканца Ратерфорда Хейза по общему количеству голосов. Тилден набрал 184 голоса в коллегии выборщиков, Хейз — 165 голосов при 20 оспариваемых голосах. В южных штатах Флорида, Луизиана и Южная Каролина выборы были оспорены, так как каждая партия заявляла, что победила именно она. После ожесточенных споров голоса были присуждены Хейзу, и он победил с перевесом в один голос (185 против 184). Эти выборы считаются одними из самых грязных в истории США.

12-я поправка и Нэнси Пелоси

Если у кандидата не набирается большинство голосов, в действие вступает та самая 12-я поправка к Конституции США. Согласно этой поправке, Палата представителей решает, кто будет президентом, и выдает только один голос одному делегату на один штат. А вице-президента выбирает Сенат.

Но, если к 20 января они так и не смогли договориться, что при нынешнем расколе в американском обществе вполне вероятно, тогда президентом временно становится спикер Палаты представителей. А это и есть Нэнси Пелоси.

Как видите, на американских выборах возможно все!