Подруга убитой 17-летней девушки в Пензе назвала ее парня душевнобольным

Пенза, 3 ноября. Подруга убитой в Бессоновке 17-летней жительницы Пензы в интервью ФАН рассказала, что ее 16-летний парень, подозреваемый в убийстве, страдал психическим расстройством.

«Мальчик, который ее убил, был душевнобольным. У него стояла какая-то пластина в голове. Говорят, что даже карточка из психушки есть, из-за которой его могут не посадить», — поделилась с ФАН собеседница.

Ранее ФАН сообщало, что подросток угрозами заманил бывшую возлюбленную в Бессоновку, где и расправился с ней. По разным источникам, убийца нанес бывшей возлюбленной от 14 до 25 ножевых ранений, после чего бросил к железнодорожным путям и скрылся с места преступления. В настоящий момент преступник задержан и дает показания.

Напомним, что первые посты о пропаже девушки появились в соцсетях вечером 1 ноября. Сообщалось, что она перестала выходить на связь примерно с 18.00. Через несколько часов ее друзья и родственники забили тревогу. Изначально пензенцы связали новость о пропаже с недавними поисками 15-летней жительницы Сосновоборска, которая спустя 10 дней была обнаружена живой и невредимой в компании с взрослым мужчиной. Однако, к сожалению, настоящая история закончилась более трагично.