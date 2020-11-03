Опубликован трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд

Москва, 3 ноября. Трейлер фильма режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли появился на YouTube-канале 20th Century Studios Russia.

Кинокартина рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса уезжает из родного города на фургоне. Она становится кочевницей, которая, путешествуя по США, ищет работу.

«Земля кочевников» откроет Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который стартует в Петербурге 3 ноября. В российский прокат фильм выйдет в феврале 2021 года.

Фильм «Земля кочевников» отмечен на Венецианском кинофестивале, получив главный приз. Также картина удостоилась Приза всемирной католической ассоциации по коммуникациям — особое упоминание.