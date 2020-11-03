Вашингтон баррикадируется накануне выборов президента США

Магазины, офисные здания и рестораны в Вашингтоне укрепляют свои фасады накануне выборов президента США. Фактически окрестности Белого дома переходят на «осадное положение» и баррикадируются в ожидании массовых протестов. Об этом пишет FranceInfo.

В последние несколько дней на улицах, окружающих Белый дом в Вашингтоне, то тут, то там слышны звуки пил и отверток. Кто бы ни победил на президентских выборах 3 ноября, район готовится к встрече с толпами разочарованных избирателей.

«Мы стараемся хорошо защитить все внешние фасады, потому что будут демонстрации. Мы начали работу в пятницу, и у нас действительно еще много дел», — рассказывает Дэвид.

Накануне голосования почти все предприятия, гостиницы и районные администрации забаррикадировались за конструкциями из деревянных досок. В заведении Restaurant de Deban сейчас темно.

«Я бы не сказал, что мы боимся, но на всякий случай принимаем меры. В мае во время демонстраций движения Black Lives Matter нас ограбили. Наша дверь была взломана, люди приходили и брали бутылки. Так что мы стараемся больше не терять деньги», — рассказывают там.

Сейчас опустевший из-за пандемии район больше похож на укрепленный лагерь. Официантка в местной кофейне рассказала журналистам, что уже не чувствует себя на работе комфортно.

«Я немного нервничаю. Я не чувствую себя в безопасности. Конечно, мы начинаем привыкать к демонстрациям, но в преддверии выборов становится еще тревожнее», — объяснила девушка.

По словам собеседников издания, в Вашингтоне ждут демонстраций и протестов, вне зависимости от исхода выборов.

«Если победит Трамп, либералы будут разочарованы. Если победит Байден, кто знает, что произойдет. Много напряжения», — рассказали журналистам.

Полиция Вашингтона уже предупредила, что некоторые улицы могут быть закрыты. Анти-трамповская организация ShutDownDC запланировала несколько митингов в ближайшие дни.