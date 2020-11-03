Сотрудникам СВР и ФСБ могут запретить иметь иностранное гражданство

Москва, 3 ноября. Действующим сотрудникам Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) могут запретить иметь иностранное гражданство.

Соответствующий законопроект рассмотрят сенаторы Совета Федерации на заседании во вторник, 3 ноября. Сейчас запрет на иностранное гражданство и вид на жительство действует в России лишь в СВР, сотрудников ФСБ это не касается. Действующим представителям ведомства иметь вид на жительство разрешается.

Законопроект внес на рассмотрение президент России Владимир Путин, который предложил ввести ограничения в отношении всех военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов федеральной службы безопасности, а также в отношении СВР. Исключение составят оперативники, которым документ нужен для выполнения должностных обязанностей.