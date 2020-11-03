Комплексный уход за полостью рта предусматривает применение разных средств. Кроме щетки и пасты, зубной нити, стоматологи часто рекомендуют использовать и бальзамы-ополаскиватели. В чем их особенность? Всем ли они необходимы? И какой ополаскиватель для рта лучше?

Эти вопросы журналист ФАН задал врачу-стоматологу, гигиенисту стоматологической клиники «Все свои!» Анне Деревянных.

Назначение ополаскивателя для полости рта

Ополаскивателем, зубным эликсиром называют средство для ухода за ротовой полостью в жидкой форме. Впервые «коммерческие», то есть готовые к применению, растворы появились в продаже еще в 60-е годы прошлого века. Тогда в их составе присутствовали только вода и антисептические компоненты. А первым активным веществом ополаскивателя стал хорошо знакомый антисептик хлоргексидин, который предложил использовать для борьбы с зубным налетом датский профессор Гаральд Лое.

С тех пор составы средств менялись. Производители экспериментировали с разными компонентами, дополняя эликсиры полезными функциями. Кроме борьбы с зубным налетом, их наделили способностью:

подавлять воспалительные процессы в ротовой полости;

улучшать здоровье десен;

укреплять зубную эмаль;

бороться с неприятным запахом изо рта.

«Ополаскиватель очищает полость рта от остатков пищи и бактерий, — комментирует стоматолог-гигиенист Анна Деревянных. — Его рекомендуют применять для профилактики стоматологических заболеваний, в том числе болезней десен и кариеса, для длительной свежести дыхания. Средства важны и в комплексном уходе при проведении отбеливания зубов, но они не заменяют чистку зубов щеткой и пастой. А лишь дополняют ежедневную гигиену ротовой полости».

Состав ополаскивателя для рта

Наибольшую распространенность получили растворы — жидкие эликсиры на основе воды с активными компонентами. В зависимости от назначения средства в его состав могут входить:

экстракты лекарственных трав, вяжущие и кровоостанавливающие ингредиенты — помогают в борьбе с заболеваниями десен;

антисептики — подавляют бактериальную микрофлору, снижают скорость образования налета и зубного камня;

ферменты — разрушают оболочки клеток бактерий, обладают антибактериальным действием;

эфирные масла — обладают дезодорирующим действием, придают дыханию свежесть и поддерживают здоровье слизистой оболочки ротовой полости;

фториды, соединения кальция — эти вещества укрепляют эмаль зубов, способствуют ее реминерализации, снижают чувствительность при употреблении холодной и горячей пищи.

Средство может быть универсальным, включающим антисептические и дезодорирующие компоненты. Или направленным на решение конкретной проблемы — например, повышенной чувствительности зубов или кровоточивости десен. Тогда концентрация главного действующего вещества будет выше терапевтически значимой. А другие компоненты будут оказывать профилактическое действие.

Виды бальзамов ополаскивателей для рта

В зависимости от состава зубные эликсиры могут относиться к одной из трех групп.

Дезодорирующие. Это универсальные растворы для профилактики проблем десен и зубов. Они подходят всем, так как хорошо освежают дыхание. И незаменимы для людей, которые испытывают дискомфорт от неприятного запаха изо рта или в течение дня замечают специфичный привкус в ротовой полости. Как правило, производители маркируют их как освежающие или бальзамы от неприятного запаха изо рта.

Против зубного налета. Интенсивность образования налета определяется активностью бактериальной микрофлоры. Ополаскиватель для полости рта и десен с антибактериальными компонентами подавляет рост и размножение бактерий, тем самым снижая скорость появления бляшек на поверхности эмали. Часто в состав таких средств входит хлоргексидин. Его молекулы обладают способностью фиксироваться на эмали зубов и в течение нескольких часов исключают размножение бактериальной микрофлоры. Но в этом преимуществе кроется и угроза. Хлоргексидин уничтожает все бактерии, не разделяя их на «плохие» и «хорошие». И при длительном применении может вызывать стойкие нарушения микрофлоры ротовой полости. Поэтому средства с антисептическими компонентами не рекомендуют использовать постоянно. Применять их следует время от времени, короткими курсами в течение двух недель. После этого следует сделать перерыв и заменить антисептический зубной эликсир другим, без антибактериального эффекта.

Реминерализующие. Минеральные соединения способствуют укреплению эмали зубов. Как правило, в этом качестве выступают фтористые соединения в различных концентрациях. На упаковке производитель должен указывать объем фторидов в растворе. Если количество активного вещества не превышает 0,05%, использовать его можно ежедневно в течение неограниченного времени. Повышение концентрации фторидов требует контроля при использовании зубных эликсиров. Они могут применяться по назначению стоматолога, рекомендованным курсом или с периодичностью:

раз в неделю — при концентрации фторидов 0,1%;

один-два раза недели — при концентрации фторидов 0,2%.

«В составе ополаскивателя для полости рта для повседневного применения должны быть освежающие компоненты для придания свежести дыханию, — уточняет Анна Деревянных. — Желательно наличие фторидов и соединений кальция, которые укрепляют эмаль. Специфичные компоненты, антисептики или ферменты, нужны при заболеваниях ротовой полости, например, при болезнях десен».

Нюансы выбора и применения

На рынке представлено множество составов, которые отличаются цветом, вкусом, запахом, формой, видом упаковки. Отличаются они и ценой, но этот фактор, по мнению Анны Деревянных, не всегда показателен при выборе средства.

«В одних составах используются дорогие ингредиенты, в других — бюджетные, — комментирует специалист. — Но больше всего на цену влияют маркетинг, затраты на упаковку и рекламу. В целом, все ополаскиватели, независимо от цены, друг от друга не отличаются».

Поэтому, выбирая зубной эликсир, следует внимательно ознакомиться с его составом и подбирать средство в зависимости от состояния ротовой полости, существующих проблем или для их профилактики. А вот на цвет обращать внимание точно не стоит. По словам специалиста, ежедневно можно смело пользоваться и красными, и синими, и зелеными растворами. Даже самый яркий ополаскиватель не окрашивает ни эмаль, ни десны. Исключение составляют лишь пациенты, которые провели комплексное отбеливание. После отбеливающих процедур от использования цветных бальзамов стоит отказаться.

Использовать ополаскиватель для рта, по отзывам стоматологов, необходимо ежедневно. Идеально — после каждой чистки зубов щеткой и пастой. Раствор нужно набрать в рот и интенсивно подвигать щеками в течение 30-60 секунд. За это время состав, перемещающийся под давлением, успеет смыть с поверхности эмали загрязнения, а активные компоненты начнут оказывать терапевтическое воздействие на полость рта. Затем жидкость следует выплюнуть и в течение получаса ничего не есть и не пить. Чем дольше лечебные компоненты остаются во рту, в непосредственном контакте с тканями десен и зубной эмалью, тем лучший терапевтический эффект они оказывают.

Лучшие ополаскиватели для полости рта

Лучшим, по мнению Анны Деревянных, станет средство, которое соответствует состоянию ротовой полости в текущий момент. Выбирать бальзам ополаскиватель можно в линейках как известных брендов, так и менее популярных. Важно лишь, чтобы в составе присутствовали компоненты, которые помогут справиться с проблемой или снизят риск ее развития. О том, какой зубной эликсир вам подходит, стоит спросить у стоматолога. Специалист подскажет лучшее для вас средство в текущий момент.

Среди известных торговых марок врачи выделяют «Листерин», «Лесной бальзам», «Асепта».

«Средства «Листерина» универсальны, в их линейке можно найти ополаскиватели для различных проблем — от чувствительности эмали до кровоточивости десен, — уточняет специалист. — Использовать их можно всем пациентам в целях профилактики. «Лесной бальзам» и «Асепта» подойдут людям с заболеваниями пародонта, в частности с болезнями десен, кровоточивостью».

Как выбрать и использовать детский ополаскиватель для рта

В детском возрасте бальзамы-ополаскиватели тоже можно использовать, но только после шести лет. До этого возраста применять их можно только в том случае, если вы абсолютно уверены, что ребенок не проглотит жидкость, а выплюнет ее всю без остатка.

Производители предлагают средства для детей возрастом от 6 и от 12 лет. Они помогают поддерживать здоровье ротовой полости, снижают риск развития кариеса и укрепляют эмаль зубов. При выборе также стоит внимательно ознакомиться с составом. Убедитесь, что в нем нет спирта (этанола) и аллергенных компонентов. Если ребенок страдает непереносимостью белка коровьего молока, выбирайте ополаскиватель без лактатов. При аллергии на эфирные масла избегайте составов с экстрактами трав и ароматическими добавками.