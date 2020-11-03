Ольга Бузова устроила истерику за кулисами шоу «Ледниковый период»

Москва, 3 ноября. Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает покорять шоу «Ледниковый период», однако строгие судьи не всегда оценивают ее выступления по достоинству.

Звезда в очередной раз вышла на лед со своим партнером, фигуристом Дмитрием Соловьевым в свежем выпуске субботней программы на Первом канале. Несмотря на старания Бузовой и похвалу продюсера шоу Ильи Авербуха, судьи поставили паре низкие оценки.

Во время оглашения результатов певица смогла мужественно сдержать эмоции, однако за кулисами она расплакалась. Корреспонденты «Собеседника» стали очевидцами истерики Бузовой, которую пыталась успокоить вся команда шоу. Нужные слова смог найти только партнер певицы по льду.

«Как так? Пашешь сутками, и все равно низкие оценки. Я была уверена, что поставят высокие баллы», — возмущалась расстроенная Бузова.

Перед началом участия в шоу телеведущая призналась, что не считала фигурное катание серьезным спортом. В ходе многочисленных тренировок Бузова не единожды жаловалась на трудности. Певице даже пришлось лечь под хирургический нож, чтобы удалить «нарост» на стопе, который образовался из-за длительного ношения жестких коньков.