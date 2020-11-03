Газзаев объяснил, почему конфликт в Карабахе не отражается внутри России

Москва, 3 ноября. Риски столкновений представителей Армении и Азербайджана в России на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха сведены к минимуму благодаря лидерам национальных общественных мнений и российским правоохранительным органам, передает ФАН слова председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Газзаева.

«Лидеры мнений национальных диаспор в России осудили возможные столкновения и конфликты и призвали соотечественников их не допускать», — рассказал Валерий Газзаев, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.

Действительно, СМИ не фиксируют конфликтов между представителями Армении и Азербайджана внутри России на фоне действующего столкновения между этими закавказскими странами. Газзаев также напомнил, что Россия, со своей стороны, прикладывает серьезные усилия для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

«Нагорный Карабах для России — это не просто горячая точка на карте мира, — сказал политик. — Там каждый день гибнут люди, которые были нашими соотечественниками. Мы чувствуем эту трагедию глубже, чем европейцы или американцы, у которых свои геополитические цели и задачи. Нас волнует, что гибнут военные и мирные люди. Нельзя продолжать дальнейшую эскалацию конфликта: ни одна пядь земли не стоит жизней людей».

Добавим, что с начала столкновений число погибших в зоне Карабахского конфликта составляет, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек с обеих сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре признали безальтернативность мирного решения проблемы.

Ранее в интервью ФАН Валерий Газзаев рассказал о российском взгляде на конфликты во Франции, о новом открытии России благодаря коронавирусу и будущих законопроектах на национальные темы.