Депутат Менделевич заявил о временном решении вопроса дефицита лекарств

Москва, 3 ноября. Введение особого порядка перерегистрации цен на наиболее востребованные лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) позволит избежать их дефицита. Об этом ФАН рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Новое постановление правительства, вводящее особый порядок перерегистрации цен на наиболее востребованные препараты из списка ЖНВЛП, позволит избежать дефицита препаратов», — сказал он.

По мнению парламентария, подобная мера является паллиативной. Для системного решения вопроса необходимо внедрение систем лекарственного страхования и государственного прогнозирования, которые позволят просчитать, сколько лекарств необходимо для закупки, по какой цене и где их закупать.

«Также вопрос может решить создание собственных производств субстанций, так как цена на препараты почти на две трети зависит от них. Сейчас субстанции продаются в валюте, и чем выше растет валюта, тем больше цена препарата, — пояснил Менделевич. — Однако в случае, когда цены для производителей невыгодны, последние уходят с рынка, из-за чего возникает либо дефицит, либо вообще коллапс. Такого допускать нельзя».

Отметим, новые правила обязывают Росздравнадзор мониторить отсутствие в обращении отдельных препаратов или риски возникновения их дефектуры из-за ценообразования. При выявлении дефектуры ведомство запрашивает держателей регистрационных удостоверений препарата по Международному непатентованному наименованию об их планах по вводу препарата в оборот, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медпомощи» — о наличии препарата в клинических рекомендациях и стандартах медпомощи, а Минздрав и Минпромторг — о дефектуре лекарства.