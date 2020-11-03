В Петербурге скончался экс-председатель арбитражного суда Желтянников

Санкт-Петербург, 3 ноября. Бывший руководитель Арбитражного суда Санкт-Петербурга Владимир Желтянников скончался после продолжительной болезни. В июле ему исполнилось 65 лет.

В больнице Желтянников проходил длительное лечение от онкологии. Именно из-за заболевания ему пришлось покинуть судебную систему, которой он отдал долгие годы жизни.

В 2016 году у Владимира Желтянникова завершился срок полномочий председателя 13-го арбитражного апелляционного суда, но он все равно продолжал работать. Один из последних громких процессов, в которых он участвовал, — иск комитета имущественных отношений правительства Петербурга к застройщику ЖК «Охта Модерн», находящегося тогда в процессе банкротства.

Владимир Иванович окончил юридический факультет ЛГУ, работал следователем прокуратуры, а с 1992 по 2004 года был председателем Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. 13-й арбитражный апелляционный суд он возглавлял в 2004 году. Также он почти два десятка лет являлся председателем государственной аттестационной комиссии юрфака СПбГУ. Владимир Желтянников был членом Высшей квалификационной коллегии судей.

На данный момент родственники договариваются об отпевании в Преображенском соборе. Похоронить Владимира Ивановича они хотят на Кузьмоловском кладбище.