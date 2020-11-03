Амстердам, 3 ноября. Голландский журналист обратил внимание на слова прокурора, которые до этого не принимались во внимание. Эти заключения полностью разбивают версию Киева.

Дело о крушении Boeing может зайти в тупик из-за оговорки голландского прокурора. Голландский прокурор Тийс Бергер говорил об обломках ракеты «Бук», найденных на месте крушения МН17. Однако доказательств, что именно этой ракетой был сбит малайзийский авиалайнер, до сих пор нет. Бергер, по словам журналиста, отметил, что обломки могли лежать посреди поля задолго до трагедии или же попасть туда после.

«Это было всего лишь случайное замечание, сделанное Бергером, и поэтому оно не было замечено прессой. Тем не менее, этот момент имеет огромное значение для всего дела», — говорит Эрик ван де Бик.

До этого СБУ и расследователи из Bellingcat утверждали, что МН17 якобы был сбит российской ракетой «Бук». Киев обвинил в случившемся ополченцев Донбасса. Один из подозреваемых заявил, что готов пройти полиграф, чтобы окончательно доказать непричастность.