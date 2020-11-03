Тина Канделаки исполнила мечту Гном Гномыча о съемках в кино

Москва, 3 ноября. Известный под прозвищем Гном Гномыч ребенок фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской недавно сыграл первую роль в кино. Согласно имеющейся информации, Саше Плющенко помогла протекция со стороны телеведущей Тины Канделаки. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Наследник звездной пары уже давно мечтал о своем дебюте в кино, и, наконец, смог добиться поставленной цели. Александра Плющенко взяли на съемки сериала «Чума!», так как одним из продюсеров телешоу является известная ведущая Тина Канделаки.

Первый сезон сериала, сюжет которого разворачивается в вымышленном городе Нищбурге, собрал большое количество просмотров. По сценарию, средневековое европейское поселение сталкивается с введением карантина, так как вокруг замка распространяется смертельный вирус — чума.

Так как подобная история очень сильно связана с современными реалиями, и первые серии получили весьма неплохие отзывы зрителей, то съемки многосерийного фильма были продлены на второй сезон. В них примет участие и Александр Плющенко. Ему досталась эпизодическая роль, однако сын звездной пары очень рад возможности попробовать себя на съемках.

Недавно журналисты узнали, что мальчик строит грандиозные планы на свою карьеру. Гном Гномыч мечтает пойти по стопам отца и стать олимпийским чемпионом по фигурному катанию, но при этом собирается и зарабатывать на актерском поприще. Изначально Саша хотел сняться в «Ералаше», но, скорее всего, и съемки в «Чуме» пришлись ему по вкусу.

Однако Гнома Гномыча нельзя назвать наиболее «успешным» среди детей российских звезд. Как сообщалось ранее, недавно певец Филипп Киркоров купил восьмилетнему сыну авто за 30 млн рублей.