Россияне назвали главный символ страны

Москва, 3 ноября. Главным символом России можно считать народ страны (10%), а также любовь к родине и патриотизм (8%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Символом страны 8% опрошенных назвали государственный флаг. При этом 7% россиян отдали предпочтение гербу. Специалисты также узнали, какие книги жители РФ считают «объединяющими» народ. Большинство (12%) проголосовали за произведение Льва Толстого «Война и мир». Некоторые респонденты вспоминали А.С. Пушкина (4%), а также роман-эпопею «Тихий дон», «Евгений Онегин» и «Преступление и наказание».

Музыкальное произведение, которое объединяет россиян, — гимн России (16%). В числе лидеров также оказались песни «День Победы» и «Катюша». Самым важным для всех граждан историческим событием считается победа в Великой Отечественной войне. Значимым событием, по мнению 7% опрошенных, является Новый год.