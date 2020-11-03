Певица Натали показала редкие фото подросшего сына

Москва, 3 ноября. Эстрадная певица Натали в честь дня рождения старшего сына Арсения показала его архивные детские фотографии. Наследник звезды приятно удивил поклонников матери.

Натали родила первенца в 27 лет. Певица в личном Instagram-блоге поделилась с фанатами редкими архивными снимками, на которых запечатлен взрослеющий Арсений. На первых кадрах певица с маленьким сыном позируют на фотосессии, на следующих — отправляются на прогулку по городу. На финальных снимках Арсений представлен взрослым выпускником.

Подписчики оценили первого наследника звезды. Арсения назвали «богатырем», «детиной» и «красавцем», отмечая его высокий рост и широкие плечи. Фолловеры обратили внимание на внешность певицы, которая за два десятка лет не успела состариться.

«Поздравляю! Малыш вырос, а мамочка все такая же молодая и красивая!»; «Наталья, за 19 лет вы совсем не изменились! А стали еще краше! С рождением сыночка!»; «Ребенок изменился и вырос, а вот как сейчас выглядит сама мама спустя годы?» — отреагировали подписчики на публикацию знаменитости.

В отличие от других именитых звезд российской эстрады, Натали не злоупотребляет макияжем и самостоятельно ведет публичные страницы в соцсетях. Микроблог звезды состоит из трогательных семейных снимков и любительских фотографий природы, животных и маникюра.