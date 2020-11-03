Скандал с Малаховым после смерти актера Числова набирает обороты

Москва, 3 ноября. Российский актер Александр Числов скончался больше года назад, однако конфликты вокруг смерти знаменитости продолжаются до сих пор. Его племянница Светлана Андианова рассказала о набирающем обороты скандале, в котором принял участие Андрей Малахов. Об этом пишут «Дни.ру».

Телеведущий Андрей Малахов славится участием в наиболее скандальных российских телепередачах. Нельзя точно сказать, сколько именно конфликтов и драк произошло в студии «под руководством» телеведущего, но их число постоянно продолжает увеличиваться.

Зачастую телезвезда пытается выступать в роли «Робин Гуда» российского телевидения, однако многие участники телепередач сомневаются в бескорыстности действий знаменитости. К примеру, недавно Малахов нашел юристов, которые начали помогать матери Александра Числова отсудить квартиру у племянницы артиста.

«Малахов и редакторы его ток-шоу давно обрабатывали мою бабушку, помогали ей судиться со мной за квартиру», — объяснила Андрионова.

Однако в данном случае стоит заметить, что конфликт произошел вовсе не из-за наследства. Андрионова на законных основаниях приобрела жилплощадь у артиста, когда он еще был жив, однако теперь родственницу пытаются лишить «трешки» в Москве.

В эфире скандальной телепередачи мать артиста заявила, что ее выгнали на улицу, однако это совсем не так. Женщина располагает новым домом в Калужской области, однако она решила заполучить еще и московские «квадратные метры» при помощи Малахова.

По словам Андриановой, после выхода скандальных передач, посвященных квартире, ей пришлось столкнуться еще и со смертью отца. Дело в том, что «родительское сердце» мужчины не выдержало того, что Светлану «полили грязью на всю страну».

Однако далеко не все относятся к деятельности телеведущего с таким скептицизмом. Как сообщалось ранее, недавно актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Малаховым на фоне тяжелой болезни.