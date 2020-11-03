Житель Вырицы украл у программиста 88 тыс. рублей

Вырица, 3 ноября. Правоохранители задержали жителя Ленобласти после ограбления мужчины. Злоумышленник украл у потерпевшего 88 тыс. рублей и мобильный телефон.

Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после ограбления, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. По версии следствия, злоумышленник 2 ноября избил и ограбил программиста из Вырицы возле дома по улице Калинина.

Мужчина украл у потерпевшего телефон и денежные средства на общую сумму 88 тыс. рублей. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего неработающего гражданина. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.