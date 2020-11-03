Популярные блогеры зажгут в Петербурге на «АвтоБлогерШоу»

Санкт-Петербург, 3 ноября. В КВЦ «Экспофорум» 7 ноября стартует яркое событие в мире автоиндустрии. Блогеры-миллионники, эксперты и просто любители уникальных машин соберутся вместе, чтобы устроить зажигательное «АвтоБлогерШоу».

На выставке будут представлены уникальные автомобили — от компактных до роскошных салонов и стильной ретроклассики, мощных внедорожников и крутых суперкаров, гоночных болидов и электромобилей. Участники мероприятия познакомятся с эксклюзивными тюнинг-проектами топовых автоблогеров.

На выставке также пройдут мастер-классы и презентации эксклюзивных автопроектов от авторов популярных YouTube-каналов: AcademeG (3,2 млн подписчиков), «Богдан Булычев» (1,2 млн подписчиков), Iling Show (682 тыс. подписчиков), «Машинаторы» (626 тыс. подписчиков) и другие.

В рамках деловой программы эксперты обсудят актуальные тренды мирового автопрома, инноваций в автомобилестроении и их применения в производстве серийных моделей, а также проведут жаркие дискуссии о перспективах развития направлений автотюнинга и правилах сертификации переделки стоковых автомобилей, о развитии автомобильного туризма и спорта в России и другие актуальные и интересные для автолюбителей темы.

«АвтоБлогерШоу» пройдет 7-8 ноября в КВЦ «Экспофорум» по адресу: Петербургское ш., 64, корп. 1.

Официальный сайт «АвтоБлогерШоу»: autobloggershow.ru