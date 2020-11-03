Яна Рудковская трогательно поздравила Евгения Плющенко с 38-летием

Москва, 3 ноября. Продюсер Яна Рудковская трогательно поздравила своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко, с днем рождения. Публикацию она сопроводила редкими семейными кадрами.

Евгений Плющенко отмечает день рождения 3 ноября. Супруга олимпийского чемпиона уже утром опубликовала в своем профиле в Instagram трогательную запись. Светская львица нежно поздравила мужа с днем рождения и призналась ему в любви.

«С днем рождения, наш чемпион! Женечка, с днем рождения, пусть исполняются все твои мечты! Я очень тебя люблю и горжусь тобой! Спасибо, что ты всегда рядом! С днем рождения!» — написала 45-летняя знаменитость.

Свою публикацию Рудковская сопроводила тремя кадрами, два из которых семейные. На снимке супруги в праздничных нарядах стоят в обнимку, излучая любовь. На последнем снимке Плющенко хвастается своими наградами, в том числе олимпийским золотом.

Роман у Рудковской и Плющенко закрутился в 2008-м, спустя год звезды решили официально оформить отношения. В 2013 году у пары родился сын Александр, которого они называют Гном Гномычем. В сентябре этого года стало известно о прибавлении в семействе — появился на свет сын Арсений от суррогатной матери.