Экс-депутат Рады сравнил методы Зеленского с приемами Муссолини

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще повторяет приемы итальянского фашистского вождя Бенито Муссолини, пытаясь укрепить свою власть. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее Зеленский, выступая перед своей парламентской фракцией «Слуга народа», призвал ее поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда страны. Глава государства заявил, что без этого невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства. По его мнению, из-за сложившегося положения под угрозой оказался безвизовый режим с ЕС, а также поддержка МВФ, НАТО, Евросоюза и других международных партнеров Украины.

«Как юрист, я отреагировал на это своеобразно и написал заявление в компетентные органы, что в действиях самого Зеленского есть признаки преступления по части 3 статьи 109 Криминального кодекса Украины — это попытка государственного переворота, — заявил Олейник. — Судей Конституционного суда страны нельзя увольнять, помимо тех случаев, что определены законом!»

Экс-депутат Рады заявил, что глава украинского государства «сошел с орбиты» — как в переносном смысле, так и в прямом. Эксперт напомнил, что всякая власть делится на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых имеет свои права и полномочия.

«И теперь, когда Зеленский, игравший Наполеона (в фильме 2012 года «Ржевский против Наполеона». — Прим. ФАН), начинает строить из себя дуче (в переводе с итальянского «вождь» — титул, который носил Бенито Муссолини, глава Национальной фашистской партии Италии. — Прим. ФАН) и воображать, что он может все, в том числе действовать вопреки конституции, — то это, безусловно, попытка порушить государственные устои», — убежден собеседник ФАН.

По его словам, для того, чтобы урегулировать сложившийся кризис, необходимо разобраться в том, что, собственно, произошло.

«Председатель КС говорит Зеленскому открыто: не надо принимать в «турборежиме» антикоррупционные законы! — рассказывает Олейник. — Потому что они непроработанные, некачественные, не соответствующие основному закону страны! И теперь, когда суд, как и полагается ему по статусу, зарубает эту недоделку, президент еще пытается возражать на это! На мой взгляд, все дело в том, что он снова действует в интересах других государств».

Экс-депутат Рады был «поражен», когда услышал заявление германского посла в Киеве, «ляпнувшего», что «Конституционный суд должен руководствоваться в своих решениях интересами европейской интеграции Украины».

«КС обязан опираться только на основной закон страны! — убежден эксперт. — Никакой евроатлантической ориентации он придерживаться не должен!»

Собеседник ФАН возмущен, что подобного рода советы руководству его страны дает «какой-то посол». По его мнению, это, а также недавние заявления Зеленского свидетельствуют о глубоком кризисе в системе управления на Украине.