Россияне назвали главные блюда праздничного застолья

Москва, 3 ноября. Россияне назвали основные блюда праздничного застолья, а также рассказали, какие фильмы предпочитают смотреть в дни праздников.

«Оливье» назвали главным блюдом праздничного стола 49% россиян, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения. «Селедку под шубой» готовят на праздники 28% жителей страны. Пельмени являются основным блюдом праздничного застолья у 25% респондентов.

Предпочтения в кинематографе среди россиян сильно отличаются. Большее количество голосов отдали за «Иронию судьбы, или С легким паром» — 11% опрошенных. «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» выбрали 8% респондентов. Фильм «Москва слезам не верит» смотрят 6% жителей.