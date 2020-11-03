Пензенский подросток назвал причины расправы над своей 17-летней подругой

Пенза, 3 ноября. Подросток из Пензы, забивший ножом свою 17-летнюю подругу, рассказал причины жестокой расправы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в селе Бессоновка. Алина Р. 1 ноября перестала отвечать на звонки и выходить в соцсети, а уже 2 ноября ее тело с множественными ножевыми ранениями нашли вблизи железнодорожной станции.

В убийстве девушки подозревается ее молодой человек. Всего два дня назад ему исполнилось 16 лет. Его задержали. На допросе юноша рассказал следователям, что зарезал подругу из ревности.