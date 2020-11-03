Пензенский подросток назвал причины расправы над своей 17-летней подругой

Пенза, 3 ноября. Подросток из Пензы, забивший ножом свою 17-летнюю подругу, рассказал причины жестокой расправы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Трагедия произошла в селе Бессоновка. Алина Р. 1 ноября перестала отвечать на звонки и выходить в соцсети, а уже 2 ноября ее тело с множественными ножевыми ранениями нашли вблизи железнодорожной станции.
В убийстве девушки подозревается ее молодой человек. Всего два дня назад ему исполнилось 16 лет. Его задержали. На допросе юноша рассказал следователям, что зарезал подругу из ревности.
«Причиной он назвал то, что она его достала, утверждает, что девушка им манипулировала», — добавил собеседник агентства.