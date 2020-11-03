Муцениеце приписали роман с женатым режиссером

Москва, 3 ноября. Разведенная актриса Агата Муцениеце на премьере драмы «Подольские курсанты» стала объектом обсуждений из-за случайной встречи с режиссером Джаником Файзиевым.

Муцениеце появилась на премьере исторической драмы в роскошном брючном костюме кофейного цвета. Актриса в тщательно проработанном стилистами образе позировала репортерам в фотозоне. После съемки к Муцениеце подошел Файзиев с супругой, звездой фильма «Август. Восьмого» Светланой Ивановой.

Гости светского мероприятия рассказали Popcake.tv, что женатый режиссер «просверлил» взглядом разведенную актрису. Это заметили и другие присутствовавшие на премьере фильма люди. Очевидцы встречи подозревают, что между знаменитостями что-то было.

В апреле Муцениеце сделала публичное признание. Она рассказала поклонникам, что периодически терпела проявление бытового насилия от Павла Прилучного. В июне актеры официально расторгли брак. У звездной пары остались двое общих детей.

Джаник Файзиев и Светлана Иванова состоят в романтических отношениях на протяжении девяти лет, хотя поженились только в 2019 году. Знаменитости воспитывают дочерей Полину и Миру.