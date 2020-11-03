Названы неприятные особенности людей с третьей группой крови

Москва, 3 октября. Обладатели третьей группы крови, которая распространена среди 11% населения, могут столкнуться с некоторыми неприятными особенностями.

Люди с этой группой крови чаще подвержены болезням сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания. Кроме того, они чаще становятся жертвами так называемого синдрома хронической усталости, пишет портал Med-heal.ru. Именно поэтому владельцам крови III (B) следует внимательно составлять свой рацион и избегать слишком жирной пищи.

Иногда такую группу крови называют «кровью путешественников», поскольку существует гипотеза, согласно которой к ее появлению привела миграция древних предков человека. В современном мире чаще всего кровь третьей группы обнаруживается у жителей Венгрии, Сербии и Чехии.

Есть и положительные моменты. Отмечается, что люди с такой группой способны легче адаптироваться к изменениям климата. По мнению некоторых ученых, они более активны и жизнеспособны, обладателям крови III (B) легче даются науки, связанные с современными технологиями.

Ранее ученые назвали диету, которая поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, в рацион необходимо чаще добавлять продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой: зеленые и желтые овощи, цельнозерновые продукты, грецкие орехи, чай и в небольших количествах — вино, пишет «Ридус».