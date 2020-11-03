Похудевшая Адель отказалась от $50 миллионов за рекламу чудо-диеты

Москва, 3 ноября. Британская певица Адель, похудевшая на более чем 40 кг, отказалась от рекламных контрактов чудо-диет.

После фантастического преображения многие рекламодатели захотели подписать контракт со звездой. Артистке предлагали рекламировать диеты, фитнес-программы, продукты для вегетарианцев, также поступали звонки от представителей кулинарных шоу и модельной индустрии.

Общая сумма рекламных контрактов, по данным британского таблоида The Sun, превысила 50 миллионов долларов.

Певица отказалась от компаний, пытающихся извлечь по максимуму выгоду из ее здорового образа жизни, в пользу нового альбома, над которым идет активная работа. Сейчас Адель полностью поглощена созданием четвертого альбома.

Ранее звезда раскрыла секрет своего похудения на 45 кг. По ее словам, жизнь разделилась на до и после, когда она прочла книгу «Неукрощенная» Гленнон Дойл. После прочтения произведения знаменитость нашла в себе силы уйти от мужа и преобразиться. Адель подчеркнула, что решение сесть на строгую диету и заниматься спортом не связано с желанием походить под общепринятые стандарты.