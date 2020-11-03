Ясновидящая рассказала о третьей беременности Ксении Бородиной

Москва, 3 ноября. У ведущей Ксении Бородиной в скором времени родится третий ребенок, считает ясновидящая Саона. По ее словам, желание звезды вновь стать матерью поддерживает муж.

Саона рассказала, что вокруг Бородиной складываются благоприятные обстоятельства для рождения наследника. Благодаря современным тестам супругам удастся подсчитать срок, когда можно будет зачать именно мальчика, считает Саона.

При этом сказать однозначно, беременна ли сейчас Бородина или нет, ясновидящая не смогла. По ее словам, пока карты не раскрыли ей эту тайну.

Таролог отметила, что сейчас для Бородиной важна семья, а работу она отодвинула на второй план. Ясновидящая не исключила, что в скором будущем Ксения вновь станет матерью, пишет Kadara.ru.

Ранее Интернет заполонили сообщения о беременности ведущей «Дома-2». Бородина, устав от постоянных слухов, решила показать свое «интересное» положение. Знаменитость опубликовала кадр с накладным животом, что рассмешило поклонников ведущей популярного телешоу.

Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. У пары подрастает дочь Теона. От первого брака у Ксении есть дочь Маруся.