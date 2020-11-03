Назван очаг распространения микробов в больнице

Колумбус, 3 ноября. Врачи из США обратили внимание, что поверхности полов в медучреждениях несут опасность на фоне пандемии коронавируса. Такие выводы сделали медики штата Огайо.

Несмотря на усиленную дезинфекцию полов в стенах больниц, бактерии все же находят способ добраться до человеческого организма, говорится в исследовании экспертов. Это удалось выяснить благодаря эксперименту с участием пациентов медучреждений.

Добровольцы сдали тесты на наличие бактерий после тщательной дезинфекции пола в больнице, уточнили врачи. Несколько дней эксперты следили за контактами испытуемых с медперсоналом и несколько раз брали образцы микроорганизмов в палатах, где находились пациенты.

Через два дня около 50% помещений были заражены стафилококком, а через четыре дня показатель увеличился еще на восемь процентных пунктов, следует из научного материала. Выяснилось, что сначала бактерии находились на полу, после чего они перебирались на носки пациентов. Далее они попадали на постель и поверхности предметов, в конце достигая самих людей.